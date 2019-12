Relvastatud röövlite eest põgenenud Inglise vutiäss: si*un end praegugi täis, kui mootorrattur mööda kihutab 

Jalgpallur arvas esiti, et tunneb meest. Ta eksis. Õige ruttu viis rattur jutu Carrolli 26 000eurosele käekellale ja nõudis seda endale. Et sõnadele kaalu lisada, viitas röövel relvale.

Põikasin autode vahelt läbi, eirasin punast tuld ja kiiruskaameraid ning tegin möödasõite valelt poolt. Sõitsin mööda neljarealist sõiduteed, kuid ei saanud piirde tõttu tagasi õigesse vööndisse minna. Lähenesin künkale, autod tuhisesid must mööda ja mul polnud aimugi, mis on teisel pool [küngast]. See oli hirmutav. Põikasin autodest ja veokitest mööda. Ratturid olid mul terve aeg kannul. Õnneks jõudsin tagasi treeningukeskusesse."