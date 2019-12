Oja ei suutnud teist päeva järjest punktidele sõita, MK-sari sai uue üldliidri 

MK-sarja üldliidriks tõusis täna teisena lõpetanud Tandrevold, kes on kuue etapiga kogunud 253 punkti. Talle järgnevad Wierer (250) ja Eckhoff (227). Eestlannadest on enim punkte Talihärmal (15), Oja ja Grete Gaim on noppinud tänavu 14 punkti.