WRC M-Sport sai sõitjad paika, kuid jätkab rallisõprade õrritamist Toimetas Karl Juhkami , täna, 20:17 Jaga: M

Mullu oli M-Sporti esinumbriks Elfyn Evans, kes siirdus uueks hooajaks Toyota leeri. Foto: AFP/Scanpix

Tuleva aasta autoralli hooaja eel on üks põletavamaid küsimusi, et kes istuvad täishooajaks M-Spordi Ford Fiestade rooli. Kuulujuttude tasandil on nendeks meesteks justkui Teemu Suninen ja Esapekka Lappi, kuid ametlikku kinnitust sellele pole veel tulnud. Ega tule ilmselt veel tükk aega.