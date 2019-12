Liverpool võitis klubide MMi, kuid värskeid maailmameistreid tabas ka väike tagasilöök 

Tänavune Inglismaa meistriliiga liider omas juba avaminutitel võimalusi, et terve mängu saatus ära otsustada. Paraku head šansid luhtusid ning juhtima ei suudetud asuda ka teise poolaja alguses, kui Roberto Firmino palli posti virutas.

Pärast videoabikohtunikuga (VAR) konsulteerimist selgus aga, et Flamengo äärekaitsja Rafinha ei puudutanudki Mane'd ning isegi kui oleks viga olnud, oleks see toimunud trahvikastist väljas. Seega tühistati nii Brasiilia klubi mängija kollane kaart kui ka penalti ning meeskonnad said minna lisaajale.