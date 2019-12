GALERII | KARM REAALSUS! Võimas Moskva CSKA tegi Kalev/Cramoga sotid selgeks esimese viie minutiga  

"Kalevil on tänavu uus tiim, treener ja filosoofia. Võistkonnaga liitus hiljuti kaks leegionäri, see näitab nende ambitsioonikust. Meie jaoks kõige olulisem mänguaega jagada, sest peame viie päeva jooksul pidama kolm matši," sõnas CSKA peatreener Dimitrios Itoudis. "Aga peame Kalevit väga tõsiselt võtma."

Vaatama väga tugevale tiimile on moskvalased tänavu varasemast haavatavamad. Ühisliigas on kaotatud kolm matši: Krasnojarski Jenisseile, Peterburi Zenitile ning Kaasani Unicsile. Muide, Kalev on eelnimetatud triot võitnud. Tõsi, CSKA vastu on Eesti meisterklubi saldo 0 : 12.