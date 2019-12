Sten Sokk: sain alles 16aastasena aru, kui kõva mees mu isa on 

"See oli aastaid tagasi. Olin siis Kreekas, kui mu isa Panathinaikose eest mängis. Korvpall on olnud osa mu elust alates varajasest lapsepõlvest. Kui su pereliige on korvpallur, siis pole seda võimalik vältida. Pärast lõunat magad sellega, lähed igale mängule kaasa elama, räägid sellest, kui koju tuled. Kogu elu on korvpalliga seotud," sõnas Sokk.

Kuigi mängujuht jõudis nooruspõlves tutvuda ka teiste spordialadega, oli selge, et valik langeb korvpalli kasuks. "Ainult pisut (proovisin teisi alasid). Veidike jalgpalli ja tennist, kuid neid polnud võimalik korvpalliga võrrelda. Kui aus olla, siis see oli ainuke spordiala, mille trennides ma käisin," tõdes Sokk.

"Olin varem Gruusias ja Rumeenias mänginud, seega teadsin, mis tunne see on. See (Venemaal mängimine) oli suurepärane kogemus nii sportlikus kui ka elulises mõttes. Olen näinud Venemaa korvpalli teist külge. VTB Ühisliiga on siiski veidi teistsugune. Siin on parimad Vene mängijad ja leegionärid. Lisaks suured klubid nagu CSKA, Himki ja Kaasani UNICS."