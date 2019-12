Jalgpall ManU on tagasi! Premier League’i viimane tegi Inglismaa suurklubile kindlalt tuule alla Toimetas Oliver Lomp , täna, 17:51 Jaga: M

Ismaila Sarr (paremal) ilõi Watfordi avavärava Foto: Reuters/Scanpix

Kui pärast Manchester City vastu võõral väljakul saadud üllatusvõitu tundus, et Manchester United on end käima saanud, siis täna tõestati taas, et läbi aegade ühe parima klubi juures on asjad endiselt kehvasti.