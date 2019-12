Roberts Štelmahers hävitava kaotuse järel: tahan kõigi ees vabandada 

"Tahan kõigi ees enda, treeneritetiimi ja mängijate nimel vabandada," sõnas Štelmahers vahetult pärast matši. "Oleme väga õnnelikud, et nii paljud tulid saali meid toetama, ilmselt pani see meeste õlule väikese pinge. Aga selline elu ongi. Me pidanuks oluliselt paremini mängima."

Ta jätkas: "Me ei mänginud täna absoluutselt oma mängu, võitluslikkust nappis. Me üritasime, aga ei õnnestunud, kuidagi reele saada. CSKA näitas oma tugevust, kvaliteeti ja mängutarkust. Võib-olla, kui me tabanuks mõned pool-vabad visked võinuks mingigi võimalus tekkida, aga see polnud meie päev."