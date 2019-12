Kalev/Cramo vastu eesmärgid kuhjaga täitnud CSKA alles otsib probleemidele lahendust 

"Tahan oma tiimi õnnitleda, võtsime tänast mängu väga tõsiselt. Eriti rahule võib jääda rünnakuga. Väärisime võitu igati, domineerisime kogu matši," sõnas Itoudis pärast kohtumist. "Minu teine ülesanne oli minutite jagamine, sest pidasime lühikese ajaga kolm kohtumist. Ka see õnnestus, olen rahul."

"Muidugi on raske, aga meie kästusse kuuluvad ka parimad võimalused. Kui meil poleks eralendu, oleks sel tasemel väga keeruline hakkama saada. Samas üritame üsna sarnase rivistusega mängida, et leida õige rütm ilma Willita (CSKA põhitegija Will Clyburn sai oktoobris nõnda tõsiselt vigastada, et tema hooaeg on lõppenud - toim.)," arutles Itoudis.

CSKA võistkond on tänavu üsna palju muutunud, mistõttu pole hooaja algus eriti sujuvalt kulgenud. Ühisliigas on kaotatud kolm matši, Euroliigas viis. Reedene võit Andolu üle näitab, et tiim liigub õiges suunas.