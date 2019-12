Pauk vanale daamile: Roma Lazio alistas Itaalia superkarikafinaalis Juventuse 

Ülekaalukalt kõige suuremate rahaliste vahenditega ja paremini komplekteeritud Juventus on tänavu olnud ka Serie A-s veidi vähem veenvam. Kui viimased kaheksa aastat triumfeerinud Juventus on tavaliselt selleks ajaks sisse teinud korraliku vahe konkurentidega, siis tänavu jagatakse 17. vooru järel liidrikohta Milano Interiga.