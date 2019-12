Todt: Schumacher ei anna kunagi alla 

„Michael on kõige muljetavaldavam vormel-1 piloot, keda ma kunagi kohanud. Mul on hea meel, et tunnen teda väga hästi ja pean meid sõpradeks. Tema puhul on kogu pakett hea: ta pole mitte vaid talendikas, vaid ka äärmiselt kõrge tööeetikaga ja mentaliteediga, mis ei luba kunagi alla anda,“ kirjeldas Todt.