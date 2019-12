Las Vegases säranud Kregor Zirk alustab olümpia-aastat Aafrikas 

„Lühirajahooaeg on tõesti väga edukas olnud,“ arutles ta. „Kõik läks täpselt nii, nagu treeneriga algusest peale planeerisime ja mul on selle üle hea meel. Väga vinge on aasta sellisel noodil lõpetada. Oli tore jälle näha head kiirust lühirajal ning fakt, et me tiimiga ISL esimese hooaja võitsime, on lihtsalt fantastiline.“