HÄMMASTAV JUHTUM: seksika foto pärast ametist vallandatud Venemaa taliujuja leidis uuesti tööd 

Kuvšinnikova maitses õpetajaleiba Siberis Barnauli piirkonnas. Ühe tema õpilase vanem märkas pilti, pidas seda sobimatuks ja teatas sellest kooli direktorile. Kõmu paisus nii suureks, et naist survestati töölt lahkuma.

Mõned lapsevanemad avaldasid küll Kuvšinnikovale toetust, kuid kooli juhtkond pidas juhtumit plekiks kooli mainele. Teda on kodumaal palju intervjueeritud ja ta käis ka Andrei Malahhovi populaarses telesaates, kus ütles, et õpetajad on samuti inimesed.