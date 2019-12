„Kirglik ralliriik“ püüab unistust täita: me tahame esimest korda võõrustada autoralli MM-etappi! 

Lõuna-Ameerika on WRC-isadele teada-tuntud koht, kuna näiteks tänavu sõideti sealmail Tšiilis ja Argentinas. Järgmisel aastal jääb esimesena mainitud etapp riigis valitseva keerulise poliitolukorra tõttu ära.

Paraguay püüdlusi tõusta MM-sarja toetab teiste hulgas ka riigi president Mario Abdo Benitez. Kohaliku meedia sõnul on sealne autospordiliit MM-etapi võõrustamisest unistanud aastaid.

Idee vedajate sõnul on Paraguay rahvas autospordi osas kirglik, lisaks on kohalikud autoralli meistrivõistlused osavõtjate rohked. Seitsmel rallil andsid end keskmiselt üles 51 ekipaaži.

Paraguay pole kunagi varem MM-võistlust korraldanud, ehkki näiteks Dakari kõrberallit on seal kihutatud. Küll on neil mitmeid MM-sarjas osalenud sõitjaid, kuid suurt edu pole keegi nautinud.