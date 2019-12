JESS? On üks pingerida, kus Levadia jalgpalliklubi on parem Inglismaa Premier League'i tipust! 

Eesti klubidest on parimal kohal 144. positsiooni hoidev Tallinna Levadia. 18 punkti on tulnud tänu kuuele võidule ja kuuele viigile. Muide, 187. kohal on praegu Inglismaa kõrgliigas teist kohta hoidev Leicester City (12 punkti), kes on Meistrite liigas mänginud vaid ühe hooaja.