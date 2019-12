ÕHUS ON MEGATEHING! Barcelona ei anna alla: Neymar, me tuleme jälle sinu järele 

Kohati tundus, et üleminek oli vaid vormistamise küsimus, kuid lõpuks ei saanud läbirääkimistest siiski asja. See pole Barcelonat aga heidutanud, sest järgmisel suvel tahetakse sambamaa ässa võistkonda tagasi.

27aastane väle ja tehniline edurivimees ei saa oma PSG-karjääriga rahul olla, kuna teda on seganud mitmed vigastused ja pallivälised tülid. Küll pole temaga rahul olnud PSG pealik, küll peatreener ega meeskonnakaaslased.

Samuti pole Prantsusmaa klubivuti valitseja Neymariga suutnud Euroopas midagi erilist korda saata. Kodukamaral ollakse muidugi võimsad, kuid see on nende ja konkurentide rahakotti võrreldes ka loogiline asjade käik.

Kolme hooaja jooksul on pidutsemislembeline Neymar PSGd Prantsusmaa kõrgliigas esindanud 46 korda. Tema arvel on suisa 41 väravat. Kylian Mbappe numbrid sama ajaga on 68 kohtumist ja 57 tabamust.