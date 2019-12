SALADUSELOOR: kes sõidab Monte Carlos M-Spordi kolmanda WRC-autoga? 

Tõsi, kaks nime on ilmselt selged. Nendeks on tänavu M-Spordiga sõitnud Teemu Suninen ja pärast Citroeni ootamatut taandumist töötuks jäänud Esapekka Lappi.

Soomlased on M-Spordi põhisõitjad, kes teevad kaasa terve hooaja. Kolmandat Fiesta WRCd me igal rallil ülisuure tõenäosusega ei näe, sest selle peaks keegi kinni maksma. Seda on praegu aga raske näha.