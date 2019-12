Spordivaria VAU! Eesti e-sportlase tiim kogus aastaga mitu miljonit eurot Ohtuleht.ee , täna, 14:20 Jaga: M

Tänavuse Dota 2 kõige suurema turniiri võitis OG, kes teenis 2019. aastal e-spordi tiimidest kõige rohkem raha. Foto: Imaginechina

Eesti e-sportlase Clement Ivanovi võistkond Team Secret on 2019. aasta auhinnarahade edetabelis maailmas viiendal kohal. Ivanov, kelle mängunimi on Puppey ning on Secreti üks asutajatest, paneb leiva lauale strateegiamänguga Dota 2.