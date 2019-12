TOHOH! Jalgpallitähte süüdistatakse oma kahe lapse ema ründamises 

Nimelt kirjutab Saksamaa väljaanne Süddeutsche Zeitung, et Müncheni Bayernis leiba teenivat Boatengi süüdistatakse kallaletungis. Väidetavalt oli ohvriks sakslase kahe tütre ema Sherin Senler. Zeitungi teatel peaks 31aastane Boateng varsti kohtu ette ilmuma.

Berliinist pärit kaitsjal on olnud raske ka jalgpalliplatsil. 2014. aasta maailmameister on Bayernis tähtsast rollist langenud ning on tänavu kaasa teinud vaid üheksas liigakohtumises.