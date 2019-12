VÄRISE, PELE! Lionel Messi sihikul on mitmed vägevad rekordid 

32aastane pallivõlur on terve profikarjääri veetnud Barcelonas, kellega ta liitus juba 13aastasena. Enne seda mängis edurivimees kodumaa satsis Newell's Old Boys.

Messi on Barcelona särgis löönud ametlikes kohtumistes tervelt 618 väravat. Vaid Pele oli Brasiilia tiimis Santos edukam, saades kirja 643 tabamust. 2020. aastaga peaks argentiinlane tippmargi endale saama, sest ta on viimastel kalendriaastatel löönud keskmiselt üle 50 värava.

Samuti pole kaugel aeg, mil Messi on kõige enam Barcelona eest väljakule jooksnud pallur. Ta on osalenud 705 kohtumises, jäädes maha ainult Xavist (767). See rekord peaks Messile kuuluma 2021. aasta esimeses pooles.