Suuremeelne! Hyundaisse liikunud Tänak jätkab ka Toyota aitamist 

„Katsutal on potentsiaali. Kõige olulisem on tema juures, et ta ei karda kiirust. Usun, et tema ringrajasõidu taust tuleb talle kasuks, Teisest küljest on see tema nõrkuseks, kuna autoralli on teise iseloomuga ning ta vajab veel palju kogemusi. Ilmselt pole tal neid veel piisavalt palju, et ta kohe võitma hakkaks,“ vahendab Jaapani portaal eestlase sõnu.