2019.aasta parimad spordireklaamid: populaarne USA, zombie-korvpallurid ja teised 

Nike on viimastel aastatel läinud väga tugevalt inspiratsiooni teed ning ka tänavu lansseeriti klipp, mis eelkõige tõstatatud just naiste diskrimineerimisele spordis. Nike läbi ajalooliste näidete tõestab, et sellest, mida varem peeti veidraks, on tänaseks saanud normaalsus. Naised, pange aga edasi!