Benzema ja Agüeroga samal pulgal olevat Sorgat noolitake välismaalt 

2019.aasta lõpetab suurima väravalööjana Robert Lewandowski, kes on klubi ja koondise eest kirja saanud 58. mängus 54 väravat. Teine on FC Barcelona argentiinlane Lionel Messi (58 mängu; 50 väravat), kolmas PSG prantslane Kylian Mbappe (49; 44) ja neljas Manchester City inglane Raheem Sterling (61; 41).

Rõõmustav on vaadata, et 8.-10. kohta jagab just Sorga, kes on löönud 35 väravat, mis on sama hea näitaja kui City argentiinlasel Sergio Agüerol ja Madridi Reali prantslasel Karim Benzemal.