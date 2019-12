TOHOH! Ronaldo ei mahu Euroopa 10 parema jalgpalluri sekka 

Ilmselt pole üllatav, et parim indeks on FC Barcelonas mängival argentiinlasel Lionel Messil, kelle skooriks on 413. Teisel kohal on poole hooaja seisuga PSG ründaja Neymar (391) ja kolmandal Amsterdami Ajaxi poolkaitsja Hakim Zyech (367). Esikümnesse mahuvad veel Kylian Mbappe, Angel Di Maria, Kevin De Bruyne, Timo Werner, Sadio Mane, Robert Lewandowski ja Virgil van Dijk.