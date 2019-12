Lõppeva kümnendi rikkaim sportlane on teeninud 825 miljonit eurot

Mayweather on koos auhinnarahade ja sponsorlepingutega teeninud 915 mijonit dollarit, mis teeb umbes 825 miljonit eurot.

Mayweatherile järgnevad jalgpallistaarid Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi vastavalt 800 miljoni ja 750 miljoni dollariga. Neljas on NBA korvpallur LeBron James 680 miljoniga ja viies Šveitsi tennisestaar Roger Federer 640 miljoniga.

Mayweather, kelle hüüdnimi on „Raha“, kommenteeris enda esikohta Twitteris: „Õnnitlen kõiki sportlasi, kes sellesse tabelisse pääsenud.“

Lisaks andis 42aastane Mayweather mõista, et võib järgmisel aastal ringi naasta. Poksiringis võitmatuna püsiva mehe jaoks võib see vabalt tähendada, et pärast järgmist matši ületab tema karjääri jooksul teenitud rahasumma miljardi.