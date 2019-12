Madridi Real näeb noort norralast tulevasel hooajal meeskonna algkoosseisus 

Käimasoleval hooajal mängib norralane aga Hispaania meistriliigas Real Sociedadi meeskonnas, taas laenulepinguga. Klubi on teinud suurepärase alguse: 18 vooru järel hoitakse viiendat kohta, jäädes liidrist FC Barcelonast maha kaheksa punktiga, neljas, Meistrite Liigasse viiv koht jääb kõigest ühe silma kaugusele.

Meeskonna eduloos on võtmerolli mänginud just Ödegaard: norralane on 16 kohtumisega löönud neli väravat, augustis peetud mängus Madridi Atletico vastu sai ta jala samuti valgeks ning aitas tiimi 2:0 võidule.