Ogier: Mul on Tänakuga sama seis, kuid Neuville on ainsana uueks hooajaks hästi valmistunud 

Mäletavasti otsustas Ogier lahkuda Citroenist ning siirduda Tommi Mäkineni käe alla Toyotasse.

"Seni on Tommiga kõik kenasti sujunud. See on mulle hea võimalus temaga koos töötada. Kui olin noor, oli ta mu iidol. Jälgisin teda Monte Carlo rallil, mille ta mitu korda võitis," sõnas Ogier.

Kuigi päris koostöö hakkab pihta uuel aastal, siis leiab kuuekordne maailmameister, et tal on juba praegu tekkinud Toyota bossiga hea klapp.

"Olen juba märganud, et mul on Tommiga samasugune mõtteviis. Tahame iga detaili lihvida peensusteni, et olla võimalikult efektiivsed. Loodame koos häid tulemusi saavutada," lisas Ogier.

Kui esimesed neli MM-tiitlit võitis prantslane aastatel 2013-2016 Volkswageniga ning viimased kaks korda ja viimati tunamullu tuli ta maailmameistriks M-Spordiga, siis tulevasel hooajal saab Ogier õnne proovida Toyota Yarisega. 36aastane ralliäss, kes mullu kolmandana lõpetas, tunnistas, et uue masinaga tutvumine on parajaks proovilepanekuks.