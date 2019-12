Spordivaria Juhan Kilumets kommentaatoritööst: kõige suurem väljakutse on olla reibas, kui kergejõustikku ajab juba ninast ja kõrvust välja Jarmo Jagomägi , täna, 22:00 Jaga: M

KIRGLIK! Juhan Kilumets suhtub töösse väga tõsiselt: „Kui eeltööd ei tee, siis tead, et spordisõber saab ülekande, millel pole väärtust.“ Foto: Martin Ahven

„Mu ema on ajakirjanik. Nägin lapsena, kui meeletult palju see töö nõuab. Võtsin endale pähe, et minust kindlasti ajakirjanikku ei saa,“ ütleb kaheksa aastat žurnalistina töötanud Juhan Kilumets.