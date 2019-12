TÖÖ KÄIB! Suusakuninganna Johaug õpib meestelt, kuidas veel võimsamaks saada 

Norralanna on tänavu MK-sarjas võitnud kõik distantsisõidud, edestades lähimaid jälitajaid vähemalt 30 sekundiga, paaril juhul on vahe kärisenud lausa minuti ringi. Nõnda ongi Johaug üldarvestuses edu kasvatanud juba 145punktiliseks, sellele vaatamata ta rihma lõdvaks ei lase.