Kriisis Žalgirist tabas taas suur tagasilöök, Jasikevicius mängijatele pühadepuhkust ei lubanud 

Žurnalist Donatas Urbonas teatas sotsiaalmeedias, et kindlasti ei saa täna õhtul kaasa teha Jock Landale, kes vigastas treeningul hüppeliigest. Austraallasest keskmängija on olnud viimases üheksas mängus Žalgirise suurim punktikütt.

Lisaks on kahtluse all Edgaras Ulanovase tänane kohtumine, tal on probleeme säärelihasega. Endiselt on audis Žalgirise tagaliini liider Marius Grigonis.