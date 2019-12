Thierry Neuville: olen Tänaku edestamiseks piisavalt hästi relvastatud 

"Ogier on Yarise roolis kindlasti ohtlik konkurent," sõnas Neuville. "Usun, et Tänak toob Hyundaisse palju tehnilisi oskusi, meiegi üritame sellest kasu lõigata. Meil on samuti oma ideed. Seega loodan, et talvel tehtava koostööga suudame Toyota kaugele maha jätta."