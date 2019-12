Luka Doncici enda hõlma alla võtnud Michael Jordan: ta on juba fenomenaalne mängija! 

See tähendab, et 20aastaselt sloveenist saab Jordani reklaamnägu, mis toob tõenäoliselt sisse pööraseid summasid. Mõistagi kannab ta nüüd eranditult ainult selle kaubamärgi korvpallitosse.

"Luka on juba nii noores eas fenomenaalne mängija," sõnas Jordan. "Tal on oskused, mille omandamiseks kulub paljudel mängijatel aastaid. On väga põnev jälgida, kuidas tema areng jätkub."