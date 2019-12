Eesti korvpallikoondise värske peatreener ei välista Kristjan Kanguri taasliitumist 

Eks aeg näitab. Seni on kõik mängijad võtnud mind väga soojalt vastu ja öelnud positiivseid sõnu. Häid Eesti korvpallureid on nii erinevates Euroopa liigades kui ka koduses liigas. Nii et suhtlust on veel kõvasti ees, aga siiani on kõik sujunud hästi.

Suures plaanis on nägemus olemas, milliste mängijatega saate veebruaris arvestada. Millist korvpalli Eesti koondis Põhja-Makedoonia ja Itaalia vastu mängima läheb?

Mängudeks valmistumise periood on äärmiselt lühike – jõuame enne esimest mängu tõenäoliselt teha kolm-neli trenni. Kindlasti ei saa meil olema korvpalliajaloo suurim liikumiste plaan. Meil on positsioonidel kaks, kolm ja neli päris palju mängijaid, mis tähendab, et nendega saame olla paindlikud. Juhul, kui Tass ja Kotsar tõesti tulla ei saa, siis korvialuseid mängijaid meil ülemäära palju võtta pole. Peame olema liikuvad, kiired, sitked ja agressiivsed.

Millised on teie ambitsioonid 2021. aasta EM-valiksarjas?

Peamine eesmärk on loomulikult finaalturniirile jõudmine. Meil on tugev alagrupp kuid ma tunnen, et meie võimalused edasipääsuks on head. Itaalia on juba koha finaalturniiril kindlustanud, seega saame näha, millise häälestatuse ja kooseisuga nad kvalifikatsiooni mängima tulevad. Peame pingutama, et parim võimalik koosseis kokku saada ja keskenduma rohkem oma tegemistele.

Kes on tänasel päeval teie lemmikmängija?