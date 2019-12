VIDEO | JÕULUIME! Teelt välja sõitnud ülikalli Lamborghini roolis istus lumememm 

Olukorra muudab tragikoomiliseks tõik, et Antonio kandis samal ajal lumememme kostüümi. „Istusime enne jõuluõhtusööki koos perega diivanil, kui äkki kuulsime kõva pauku. Kogu maja vappus,“ ütles 20aastane Kia ajalehele The Sun. Esialgu arvas ta, et vastu maja sõitis buss. Suur oli perekonna imestus, kui nähti, et tegemist on Lamborghiniga, millest ronis välja lumememm.