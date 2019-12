Eesti tipptreenerite kähmluse järelkaja: „Mitte midagi erilist. Mõlemad saime õppetunni.“ 

Liigud õigetel jälgedel: medal ongi selles kinni, et peame esikolmikuga tulemused tasakaalustama. Kui nendega neli korda hooaja jooksul läbi mängime, siis ideaalne oleks sealt vähemalt pooled punktid ära võtta – see annaks hea eelduse medalile. Meie nälg järjest suureneb. Arvan, et mängupildi poolest ei jäänud me neile alla, aga pisikesed detailid… võibolla mängis kuskil rolli õnnefaktor, võimalik, et mingitel hetkedel jäi meisterlikkusest puudu. Mängu iseloomu ja intensiivsuse hoidmise poolest olime aga väga head.

Tegu oli sinu kolmanda hooajaga Paides, kusjuures igal aastal on meeskond teinud suure sammu edasi. Kui palju tunnetad, et oled ka ise treenerina samme edasi teinud?

Olen ikka arenenud. Esimene hooaeg oli sisuliselt tundmatusse vette hüppamine – ei olnud kogemust, ei teadnud, kuidas treeninguprotsessi läbi viia, ma ei olnud mängijategagi kursis. Täiesti nullist sai tehtud ja proovitud sai praktiliselt kõike. See oli mulle pigem korralik õppeaasta, mis läks sellele, et aru saada, mida trennis teha tuleb, et teatud tasemele jõuda.

Üks asi, millest kohe aru sain: meie füüsiline seis oli vilets ja seda oli vaja hakata parandama. Samas hakkasime treeningute peale mõtlema – mängijal, kes trenni tuleb, peab olema huvitav, aga samas tuleb ka kõvasti tööd teha. Proovisime trennis peaaegu kõike. Nüüd, kus oleme oma mängustiili leidnud, võivad treeningud ehk mängijatele üksluisemaks muutuda, aga teeme seda, mis töötab. Väga suure osa harjutustest oleme kõrvale pannud.

Olen ilmselt persoon, keda paljud võivad vihata: meie juurest käis suur hulk mängijaid läbi ja pole lihtne neile ära öelda. See on kogemus, mis võib noort inimest elu lõpuni saata. Paksu nahka tuleb aga kasvatada, see on sport ja see on konkurents. Usun, et oleme teinud õigeid otsuseid.

Arvan, et olen teinud treenerina sammu edasi, aga minule oli keeruline järsk üleminek mängijast treeneriks. Mängija emotsioon on kohati teistsugune, treenerina pean nägema kõiki detaile. Minu emotsionaalne pool on olnud võibolla vaenlaseks, kohati tunnen, et ehk lähen mõnes olukorras üle võlli. Ehk tuleb see rahulikkus aastatega. Fakt on see, et mulle meeldib see töö, võib lausa öelda, et armastan seda. Näen ennast siin pikalt. Teades meie jalgpallikultuuri: kui ennast treenerina lõdvaks lased, võid selle ameti ära unustada. Iga päev tuleb mõelda ja pingutada.

Mis on Paide meeskonna arengu juures praegu suurimad takistused või pidurid?