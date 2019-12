TOP 10: EESTI SPORT 21. SAJANDI TEISEL KÜMNENDIL | Kes püüdsid sinilinnu ja kes vallutas maailma juba lapsena? 

Epeevehklejad on toonud eri vanuseklasside tiitlivõistlustelt lausa kamalutäie medaleid. Nendest kordaminekutest tõusevad esile kaks erilist. Augustis 2013 oli meie spordi kuldne pooltund, kui Budapestis toimunud MMil triumfeerisid nii Nikolai Novosjolov (pildil) kui ka Julia Beljajeva. Mullusel EMil said Eesti naised EMil ajaloolise kolmikvõidu: kuld kuulus Katrina Lehisele, hõbe Kristina Kuusele ja pronks Beljajevale. Matemaatikud oskavad ilmselt täpsemalt välja arvutada, kui suur on tõenäosus, et meie musketärid neid saavutusi kunagi kordavad.

Nikolai Novosjolov tõusis Eesti spordi tõleiseks suurkujuks. Foto: AFP

Klavan mängis täielikus tipus

Viljandist pärit jalgpallur Ragnar Klavan (pildil) on kirjutanud Eesti spordiajalukku enneolematult värvika peatüki. Juba Saksamaa kõrgliigasse pääsemine oli vägev kordaminek, ent 20. juulil 2016 sõlmis ta lepingu Inglismaa eliitklubiga. Väidame julgelt, et üheskoos Klavani panusega kasvas Liverpoolist välja üks maailma tugevamaid vutiklubisid. Eestlane esindas oma mainekat tööandjat väärikalt. Kahe hooajaga kanti tema statistikasse 53 mängu ja kaks väravat. Kuldsete tähtedega on Klavani CVsse talletatud UEFA Meistrite liiga finaali jõudmine. See on kordaminek, mis ei kangastunud isegi roosade prillidega optimistile kõige ilusamas unenäos.

Ragnar Klavan mängis vutimaailma tipus. Foto: AFP

Pallimängukoondiste sähvatused

Pallimänguvõistkondade poolehoidjad (pildil) on nii lemmikute headel kui ka halbadel aegadel tribüünidel tarzanlikult häälepaelu pingutanud. Lõppeval kümnendil pole ükski võistkondlik ala oma fännidele erilist maiuspala serveerinud, kuid ilusaid kordaminekuid on olnud nii võrk-, korv- kui ka jalgpalluritel. Stabiilsuse eest väärivad eriauhinda vollemehed, kes on stabiilselt EM-finaalturniirile jõudnud, paraku on jäänud kirss tordile panemata. Vutimängijate edukaim valikturniir oli 2011. aastal, kui EMi kvalifikatsioonis jõuti otsustavasse ringi, kus jäädi alla Iirimaale. Samas süvenes pöidlahoidjate lootus, et ükskord me jõuame EM-finaalturniirile niikuinii. Kossumeeste kümnendi hiilgehetkeks jäi 2015. aasta EM-finaalturniirile pääsemine, kahjuks jäi seal võimetekohane tulemus tegemata.