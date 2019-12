MK-sarja tiitlikaitsja salapärasest võistluspausist: tundsin end halva eeskujuna 

"Tundsin ennast natuke halva eeskujuna. See kipitas kõige rohkem. Kui üldiselt tunnen, et teen palju head, mis võib teisi inspireerida, siis tolles olukorras tundsin end hoopis halvasti," sõnas suusataja Norra rahvusringhäälingu vahendusel.

Östbergi eemalejäämine on tekitanud Norras palju meediakära, sest olukord pole lõpuni klaar. Ta teatas novembri lõpus Beitostölenis, et jätab MK-hooaja alguse vahele, sest tema tervis ei vasta kõikidele nõuetele. Mis täpsemalt lahti oli, on avalikkuse jaoks saladus.