Maailma parim laskesuusataja kannab võistlustel 120 000 eurost kella, mis ei näita pulssigi 

Norra väljaande Dagbladet teatel on tegu Šveitsi luksusbrändi Richard Mille kellamudeliga 67-02, mis maksab umbes 120 000 eurot. Raha pole probleem, sest Bö teenis eelmisel MK-hooajal pelgalt auhinnarahana 460 000 eurot.

67-02 on brändi kõige kergem ajanäitaja , mis kaalub vaid 32 grammi.

Bö ei soovinud kella praegu kommenteerida, vaid lubas Norra meediale, et kõneleb sellest uuel aastal.

Ta pole varem kuskil avaldanud, et oleks mingit sorti kellaentusiast. Küll aga vahendab Dagbladet Bö hiljutist jutuajamist Norra televisioonis, kus ta meenutas, kuidas proovis abikaasa Heddale Rolexi kellaga muljet avaldada.

"See oli minu esimene hinnaline kell. Tahtsin seda Heddale näidata, et talle muljet avaldada. Tagantjärele vaadates oli see nõme tegu, aga mis teha. Vahel teeme elus asju, mida hiljem kahetseme," sõnas laskesuusaäss telesaates.