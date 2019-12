PERETRADITSIOON JÄTKUB! Colin McRae 15aastane vennapoeg plaanib rallidebüüti 

Vanaisa Jimmy järgmise aasta McRae Rally Challenge'ist: "Tuleb suurepärane päev. Peame Maxile selleks leidma mingisuguse juuniorite masina, me ei saa sinna temata minna. Samas ei tohi tal olla liiga võimas auto, me ei taha, et ta isale häbi teeks."

Alister McRae: "Max on rallisõidust väga huvitatud, kuid teda ootab vormel 1000 hooaeg. Vaatame, kuidas see läheb. Me ei avalda talle mingit survet, eriti kui on teada, kui kallis on rallisport. Olen Maxile öelnud, et ta peab vanaisaga rääkima ja ütlema talle, et ta käe [raha võtmiseks] tasku paneks."