PETTUMUS! Soome suusaäss pidi ootamatult Tour de Skist loobuma 

"Loomulikult on kahju tuurilt eemale jääda, kuid see on elu. Kui haigus ründab, siis ta ründab. Minu arvamus on, et tuurile pole mõtet pooliku vormiga minna, sest see on kurnav võistlus. Eduka esinemise jaoks peab kõik korras olema. Tour de Ski oli hooaja põhieesmärk, aga nüüd tuleb pilk pöörata Skandinaavia tuuri poole. Ravin end terveks ja tulen heas vormis tagasi," sõnas Pärmäkoski suusaliidu vahendusel.