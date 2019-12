Manchester City peatreener: tiitlile mõelda on ebareaalne 

Seejuures on ülivõimas Liverpool, kes parimana 52 silma kogunud, ühe mängu vähem pidanud. Tiitlikaitsja hispaanlasest juhendaja usub, et Jürgen Kloppi hoolealustele nad enam järele ei jõua. "Jah, vahe on liiga suur," sõnas Guardiola BBC-le.

"On ebareaalne mõelda Liverpoolile, mõtleme Leicesterile. Meil on võimalus võtta teine koht. Tean oma meeskonna kvaliteeti, kuid paraku selline on olukord," lausus Guardiola.

Peatreenerile sekundeeris meeskonna poolkaitsja Bernardo Silva. "Oleme kehvas seisus. Pettumustvalmistav hooaja esimene pool. Keegi ei oodanud, et me praeguseks hetkeks Liverpoolist nii paljuga maas oleme. Kuid peame jätkama. Teame, et tiitli võitmine on väga keeruline. Ei ütleks, et võimatu, kuid väga raske," sõnas portugallane.

