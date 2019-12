Jalgpall TOHOH! Ronaldo kavatseb pärast jalgpallurikarjääri lõpetamist hakata näitlejaks Toimetas Mihkel Talivee , täna, 20:19 Jaga: M

Cristiano Ronaldo. Foto: Getty Images

Aegade paremaid jalgpallureid Cristiano Ronaldo andis mõista, et ta tahab pärast putsade varna riputamist hakata leiba teenima näitlejana. Tõsi, portugallane usub, et tal on veel väravalööjana paar head aastat ees.