Talisport Eesti laskesuusameistrivõistlustel said kõik osalejad medali Toimetas Oliver Lomp , täna, 11:25

Raido Ränkel Foto: Aldo Luud

Eile toimusid Otepääl Tehvandi staadionil Eesti meistrivõistlused laskesuusatamises, kus oli kavas sprindidistants. Meestest tuli täiskasvanute arvestuses Eesti meistriks Raido Ränkel, naistest Tuuli Tomingas. Tähelepanuväärne on, et medalid said kõik stardis olnud eestlased.