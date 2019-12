Skandaal aastalõputurniiril: staari isa sõimas poega vigastanud vastasel näo täis 

„Sellist jama, mida korraldas Jürgensi isa peale poja vigastust Kuraksin suunal, on tõsiselt raske kommenteerida. Kui poleks kuulnud/näinud, ei usuks, et on tõsi. Sõimata nägu täis mängijal, sest su poeg tuleb suvaturniirile ja saab vigastada mängulises olukorras ja valada oma viha noore kuti peale, on ikka eriline tase. Mees, kui sa loed seda, palun vaata peeglisse ja küsi endalt tõsiselt, kas sul häbi ei ole? #aastajobu,“ kritiseerib foorumi kasutaja Sambaz.