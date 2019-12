GALERII | Meeste võrkpallikoondise uus peatreener loobus Eesti nimel olümpiamängudest 

Hanno Pevkur tänas esmalt seniseid koondiste juhendajaid Andrei Ojametsa ja Gheorghe Crețut. „Andrei viis naiskonna täiesti uuele tasemele, saavutades midagi sellist, millega keegi varem pole hakkama saanud. Gianni panus mitte ainult meeskonnale, vaid kogu meie võrkpallile on samuti hindamatu ja olen mõlemale mehele ääretult tänulik tehtud töö eest. Soovime nii naiste kui meestega astuda veel sammu edasi ning usun, et uued juhendajad aitavad meil selle teoks teha,“ sõnas Pevkur.

Pevkuri sõnul said uute juhendajate puhul määravaks nii kogemused kui nende visioon Eesti võrkpalli edasi viia. „Mul on hea meel, et Cédric Énard otsustas vastu võtta meie pakkumise ja tulla Eesti rahvuskoondise peatreeneriks. Tema kogemused Prantsusmaa rahvuskoondise abitreenerina ja tiitlivõidud nii Prantsusmaal kui Saksamaal annavad märku, et tegu on juba küpse, aga samas piisavalt ambitsioonika treeneriga, saavutamaks meie koondisega senisest kõrgemaid tulemusi," ütles Pevkur. „Valikus oli palju väga häid treenereid, otsustavaks sai tema visioon mängu ülesehitusest ja see, et Cédric on eelnevalt väga palju töötanud just noortega. Kuna meil on peale tulemas märkimisväärne hulk noori talente, siis usun, et ta on meie jaoks kõige õigem valik."

„Ma väga tahtsin end mõne koondise peatreenerina proovile panna, seetõttu tuli see otsus minu jaoks kergelt, kuigi Prantsusmaa koondis mängib veel olümpia kvalifikatsioonimänge. Aga see oli minu otsus ja ootan põnevusega esimest kohtumist meeskonnaga,” sõnas Énard. “Tean mitmeid koondise mängijaid üsna hästi – Kert Toobalit ja Ardo Kreeki, Timo Tammemaa on minu käe all ka mänginud ja ise olen kunagi mänginud Jaanus Nõmmsalu ning Raimo Pajusalu vastu,” lisas uus peatreener.

43-aastane prantslane Cédric Énard alustas treenerikarjääri aastal 2004. mil asus juhendama oma endist koduklubi Toulouse´i, kus oli mänginud aastatel 2002-2005. Toulouse´is töötas Enard kuni 2017. aastani, mil suundus Tours´i peatreeneriks. Tours´iga tuli ta 2017. aastal ka Prantsusmaa meistriks.

Alates 2018. aastast juhendab Enard Saksamaa esiklubi Berliini Recycling Volleys´t, kellega hiljuti oldi Meistrite Liigas vastamisi rahvusmeeskonna eelmise juhendaja Gheorghe Cretuga. Möödunud hooajal võideti Berliiniga ka Saksamaa meistritiitel. Alates 2017. aastast kuni käesoleva aasta lõpuni tegutses Enard Prantsusmaa rahvusmeeskonna abitreenerina.

Lorenzo Micelli näol on tegu tõelise tipptreeneriga, kes on karjääri jooksul võitnud mitmeid suuri tiitleid. „Lorenzo Micelli tulemine Eestisse on veidi nagu muinasjutt ja tavaloogikaga vastuolus – naiste koondis esines EMil küll hästi, ent pole veel Euroopa tipus – ja sellise resümeega treeneri siia tulek on väike ime. Ta on juhendanud absoluutseid maailma tippklubisid ja võitnud ka tiitleid, lisaks olnud tegev Itaalia koondise juures. Micelli tulek pöörab Eesti naiste võrkpallis taas uue lehekülje,“ kommenteeris Pevkur.

Micelli käis maikuus Eesti treenereid koolitamas ja sellest korrast jäi talle positiivne esmamulje. „Nägin tookord, et eestlased armastavad võrkpalli väga palju nagu ma isegi. Me ei rääkinud siis muidugi juhendamisest midagi, aga see atmosfäär meeldis mulle ja jäi meelde. Olen Eesti koondise mängijaid Euroopa liigades jälginud mõnda aega ja samuti vaatasin huviga mänge EMil ning valiksarjas. Seega on mul minig pilt mängijatest olemas ja näen naiskonnal suurt potentsiaali,“ rääkis Micelli.