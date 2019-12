Suusahüppaja Artti Aigro treener: kui tööd on tehtud, siis kunagi peab ju vili tulema 

Pisivigastus ei lase teha kordushüppeid. Kangi kallal saab olla, mis on äärmiselt vajalik, aga ainult kang ei vii kuskile. Hüppemäel on vaja sujuvust. Süüdistada pole kedagi, vigastused käivad spordiga kaasas. On suur õnn, kui sportlane läbib hooaja haigestumiseta."

Ta jätkas: "Teine lugu oli see, et lund pole kodus. Viimase kahe kuu peale on hüpete arv olnud väike, seega pole praeguste hüpete üle midagi imestada. Pigem imestaksin, kui ta ei hakka jaanuari teises pooles 15-20 meetrit kaugemale lendama. Omavahel arutasime, et hinne oleks 5+, kui ta pääseks kõigil neljal [turnee]võistlusel kvalifikatsioonist läbi. Kui saab kahest läbi, siis on ka turnee läinud asja ette. Selline on reaalne seis ja ülesanne. Ei taha millegi taha pugeda, oleks lootnud suuremat edasiminekut, aga praegu peab tunnistama, et pole päris tahtmise järgi läinud."