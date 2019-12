INVESTEERIMISGURU: Jürgen Klopi geniaalsed ostud kannavad vilja igal rindel 

Detsember 2019. Valitsev Euroopa Meistrite liiga ja klubide MMi tšempion Liverpool on jalgpalli sünnimaa kõrgliigas ülikindel liider. Edu Leicester City ees on 13 ja Manchester City ees 14 punkti. Liverpoolil on aga konkurentidest üks mäng vähem peetud. Kogu maailma meedias kasutatakse tiimi kohta vaid ülivõrdeid. Nende filosoofiat ja mängupilti austatakse isegi kõige tulisemate rivaalide fännide seas.