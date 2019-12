Võrkpalliliit tõmbas kübarast välja jänesed, kuid ränk töö ootab veel ees 

Eesti võrkpalliliidu presidendi Hanno Pevkuri sõnul oli mõlema mehe puhul tegu meie alaliidu esimese variandiga ja uute juhendajate puhul said määravaks nii kogemused kui ka nende visioon Eesti võrkpalli edasi viia. „Cédric Énardi kogemused Prantsusmaa rahvuskoondise abitreenerina ja tiitlivõidud nii Prantsusmaal kui ka Saksamaal annavad märku, et tegu on juba küpse, aga samas piisavalt ambitsioonika treeneriga, saavutamaks meie koondisega senisest kõrgemaid tulemusi,“ ütles Pevkur.