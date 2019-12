Kuuekordne maailmameister Ogier ei pruugi Toyotas esisõitja olla 

„Minu lähenemine pole selline, et ma mõtleksin hooaja alguses sellele, kuidas meeskonnakaaslased mind aidata saavad. Minu eesmärk on alati keskenduda iseendale ja teha töö maksimaalselt hästi – see on kõige olulisem,“ sõnas Ogier Autospordi vahendusel. „Ma pole kunagi hooaja alguses endale esistaatust nõudnud – kõik sõitjad väärivad samasuguseid võimalusi.“