Jelena Välbe kritiseeris Tour de Skid: saame kõik aru, et see on vaid ühele sportlasele mõeldud 

"Suusatuur ei tohiks selline olla, see on täielikult tehtud ühe sportlase jaoks ning saame sellest kõik väga hästi aru. Kõik sõidud on kas ühisstardist või sprindidistantsid. On selge, et see mängib kõik trumbid Kläbo kätte," vahendas Välbe sõnu Sports.ru.